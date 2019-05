Handwerkstradition : Wo altes Handwerk noch lebendig ist

Nikolaus Schommers am Museumswebstuhl: Der gelernte Weber berichtet den Museumsbesuchern in Schalkenmehren von seiner Arbeit und der Heimwebereigründerin Anna Droste-Lehnert. Bei seiner Arbeit begleitet und unterstützt ihn oft Arbeitskreismitglied Gertrud Heck. Foto: TV/Bernd Schlimpen

Schalkenmehren In Schalkenmehren kann man erfahren, wie die Weberei den Menschen einst ein Einkommen sicherte. Dafür sorgt auch Nikolaus Schommers, der am Dienstag 90 wird und Gästen immer noch Fertigkeiten am Webstuhl demonstriert.

In Schalkenmehren wird die Erinnerung an Anna Droste-Lehnert wach gehalten. Sie war dort Lehrerin und sah, wie groß die Not der Menschen war. Da einige Schalkenmehrener eigene Webstühle hatten, mit denen sie Bettzeug und Handtücher für den Eigengebrauch herstellten, hatte Anna Droste-Lehnert die Idee, das Handwerk auszubauen und Stoffe für den Verkauf zu weben. 1926 schlossen sich 19 Bürger zur Heimweberei-Genossenschaft Schalkenmehren zusammen, deren Produkte bald einen guten Ruf hatten.

Dass das „Maartuch“ nicht in Vergessenheit geraten ist, dafür wird im 1993 eröffneten Heimwebereimuseum gesorgt.

Info Ausstellung in der ehemaligen Schule Das Heimweberei-Museum Schalkenmehren gibt es seit 1993 und erinnert an Anna Droste-Lehnert (1892 bis 1976), die die „Heimweberei-Genossenschaft“ gründete. Die Ausstellung wird in der ehemaligen Schule präsentiert. Das Museum ist von April bis Oktober sonntags, von 15 bis 17 Uhr und nach Absprache geöffnet. Der Enkel der Genossenschafts-Gründerin, Gangolf Droste, ist derzeit Leiter des Museums und des Arbeitskreises Heimweberei-Museum, der sich über über neue Mitstreiter freuen würde.

Dort steht ein Webstuhl, und wie man den bedient, weiß Nikolaus „Nikla“ Schommers. Er ist der Sohn des ersten Webers im Ort, 18 Jahre hat er von seinem 16. bis zu seinem 34. Lebensjahr gewebt und war im Aufsichtsrat der Heimweberei-Genossenschaft tätig.

Seit der Gründung des Heimweberei-Museums 1993 zeigt er sein Können, und was er an Maartuch-Erzeugnissen herstellt, wird dort verkauft. Er ist der einzig verbliebene Weber im Fremdenverkehrsort und wird nicht müde, mit den Web-Vorführungen die Handwerkstradition hochzuhalten. Und das im fortgeschrittenen Alter, denn Nikolaus Schommers wird am heutigen Dienstag 90 Jahre alt.

Praktisch und theoretisch informiert er die Besucher über die Zeit, als Schalkenmehren noch ein „Weberdorf“ war. Bei Weber Hermann Jungen, der seinen Webstuhl an Ort und Stelle in der Heimweberei hatte, absolvierte er eine dreijährige Lehre. Dann wurde ein Webstuhl bei ihm zu Hause aufgestellt, und er konnte in Heimarbeit etwas dazuverdienen. Nikla, wie er allseits genannt wird, sagt: „ Das Weben macht mir noch immer großen Spaß. Es stärkt das gute Allgemeinbefinden im Alter, denn man muss die Gedanken zusammenhalten, wenn man das Webschiff hin- und herschickt und den Webstuhl bespannt.“

Er hat die Entwicklung des Museums miterlebt, und deshalb liegt ihm diese Ausstellung mit vielen Exponaten und Erinnerungen auch besonders am Herzen.“ Und er ergänzt: „Besonders gern arbeite ich am Webstuhl, wenn sich viele Interessenten angemeldet haben.“ Dann zeigt er den Gästen, wie es früher in so manchem Haus in Schalkenmehren zuging.