Für Bienen und Co. Das neue Insektenhotel in Schutz ist eröffnet, der Frühling sorgt für das Buffet

Schutz · In Schutz haben Mitglieder des Dorffördervereins ein neues Insektenhotel an der Kleinen Kyll aufgebaut, um dem Insekten- und Bienensterben etwas entgegen zu setzen und den Ort am Fuß des Burbergs zu beleben.

08.03.2023, 10:57 Uhr

Michael Reinold (links) und Volker Herrmann haben das „Hotel" mithilfe des Dorffördervereins aufgebaut. Eine große Stütze war auch Fredi Tombers, der leider nicht mit auf dem Bild ist. Foto: TV/Lydia Schend

von Lydia Schend

Schon vor zehn Jahren hat Volker Herrmann in seinem Garten hinter der historischen Hinkelsmühle ein Insektenhotel aufgestellt, das vor allem von Wildbienen sehr gut angenommen wurde. „Ab dem zeitigen Frühjahr summt und brummt es hier den ganzen Sommer über“ begeistert sich der 83jährige gebürtige Dortmunder, der die Mühle mit seiner Frau Helga Herrmann vor etwa 30 Jahren erworben hat. Jetzt hat er gemeinsam mit seinen Nachbarn Michael Reinold und Fredi Tombers und mit der Unterstützung des Dorffördervereins ein weiteres, größeres Insektenhotel gebaut und am Ufer der Kleinen Kyll aufgestellt, wo mit etwas Abstand auch zwei neue Bänke und ein Tisch aus massivem Holz zum Verweilen einladen. Die bedachte Behausung ist nahe der Kleinen Kyllbrücke zwischen Hauptstraße und dem Kosmos-Radweg gelegen und fällt durch seine Maße von 1,85 x 1,85 Meter sofort ins Auge. Darin finden sich in unterschiedlich gestalteten Nischen Nistmöglichkeiten für zahlreiche Arten. „Verwendet haben wir altes Holz, Bambusrohre, Schilf, Rinden, Tonröhren und viele andere Naturmaterialien“, erzählt Volker Herrmann.