Freizeit : Wohnmobilstellplatz muss saniert werden

Soll auf Vordermann gebracht werden: der in die Jahre gekommene Wohnmobilstellplatz zwischen Schwimmbad und Tennisplätzen in Gerolstein. Foto: Mario Hübner Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Der Ausschuss für Touristik und Stadtentwicklung empfiehlt, die Anlage in Gerolstein zu sanieren und zu erweitern. Die Kosten werden eine Viertelmillion Euro betrageb.

Tatsächlich hat die Eifel im vergangenen Sommer einen regelrechten Boom in Sachen Wohnmobil-Touristik erlebt (der TV berichtete mehrmals). Die bisher 26 vorhandenen Stellplätze seien über die gesamte Saison hinweg durchweg ausgebucht gewesen, berichtet Frank Reuter, Geschäftsführer der Touristik GmbH Gerolsteiner Land. „Die Nachfrage ist extrem angewachsen. Das heißt, dass eine Sanierung und Erweiterung der Anlage dringend notwendig ist“, sagt Reuter.

Der Stadtrat befürworte den Antrag, sagt Bürgermeister Uwe Schneider. „Gerolstein profitiert ganz klar von den Gästen, ob es der örtliche Handel ist, das Schwimmbad, Museen oder andere touristische Einrichtungen“, sagt Schneider. Eine Hürde sei allerdings noch zu nehmen, bevor mit den Um- und Ausbaumaßnahmen begonnen werden kann: „Die Kommunalaufsicht muss diese Ausgabe genehmigen“, sagt der Bürgermeister. Einen dementsprechenden Antrag wolle die Stadt in diesen Tagen stellen. Immerhin geht es um einen sechsstelligen Betrag. Rund 250 000 Euro sollen die Sanierung und die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes kosten. Viel Geld, sagt auch Hans-Hermann Grewe, doch es gebe bereits einen Plan, die Summe schnell abzutragen: „Laut den Informationen der Touristik GmbH liegen die Gewinne, die mit dem Stellplatz erwirtschaftet werden, bei jährlich rund 13 000 Euro.“

Bisher zahlten die Gäste zehn Euro pro Wohnmobil und Tag, Strom und die GeroGastCard inbegriffen. „Wir beantragen, die Kosten auf zwölf Euro zu erhöhen, zuzüglich des Beitrags für die GeroGastCard von drei Euro. Damit gehen wir, bei weiteren fertiggestellten 14 Plätzen, von einem Gewinn von rund 19 000 Euro jährlich aus – die Investition von 200 000 Euro für die reine Erweiterung, die in den Haushalt 2021 eingestellt werden soll, wäre also in 10,5 Jahren amortisiert.“