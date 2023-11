Ein neuer Standort ist da Frohe Botschaft für Gartenbesitzer: Weitere Grüngutsammelstelle in der Vulkaneifel

Üdersdorf/Daun · Nun ist auch in Üdersdorf eine Grüngutsammelstelle an den Start gegangen. Damit löst sich allmählich ein jahrelanger Engpass bei der Grüngutentsorgung in der Vulkaneifel. Der Start in Daun aber verzögert sich weiter.

02.11.2023, 09:07 Uhr

Die neue Grüngutsammelstelle in Üdersdorf: Der Platz ist vorbereitet. Foto: TV/Angelika Koch

Von Angelika Koch

Erst Ende August vermeldete der Abfallzweckverband Trier (ART), dass nach langer Suche ein neuer Standort für eine Grüngutsammelstelle bei Daun gefunden ist: am Dronkehof an der Bundesstraße Richtung Waldkönigen. Der Platz ist aber weiterhin nicht nutzbar, da er noch nicht befestigt und somit nicht zu erreichen ist.