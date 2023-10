Ausbau hat begonnen Frohe Botschaft für Gartenbesitzer: Weitere Grüngutsammelstelle in der Vulkaneifel geplant

Erst Ende August vermeldete der Abfallzweckverband Trier (ART), dass nach langer Suche ein neuer Standort für eine Grüngutsammelstelle bei Daun gefunden ist: am Dronkehof an der Bundesstraße Richtung Waldkönigen. Die Situation für Gartenbesitzer, die dringend Rasen- und Heckenschnitt oder andere pflanzliche Gartenabfälle loswerden müssen, ist damit im Bereich der Kreisstadt bereits deutlich entspannter als in den Jahren zuvor. Nun gibt es eine weitere gute Nachricht: Auch in Üdersdorf ist die Einrichtung einer Grüngutsammelstelle spruchreif. Sie wird im Gewerbegebiet nahe der Landstraße nach Bleckhausen eingerichtet.