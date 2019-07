Wahlen : In Wiesbaum und Üdersdorf müssen die Wähler nochmal ran

In Wiesbaum und Üdersdorf müssen die Bürger nochmal ran: Dort werden am 25. August die Ortsbürgermeister gewählt, weil die am 26. Mai angetretenen Kandidaten nicht genügend Stimmen bekommen hatten. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Neroth/Üdersdorf/Wiesbaum In den beiden Gemeinden stehen am 25. August Ortsbürgermeisterwahlen auf dem Programm. In Neroth will der bisherige Ortschef eine weitere Amtszeit dranhängen.

Für die drei Orte des Kreises, wo die angetretenen Einzelbewerber um das Amt des Ortsbürgermeister durchgefallen sind, weil sie nicht über 50 Prozent der Stimmen kamen, deuten sich unterschiedliche Lösungen an.

In Neroth sieht es so aus, als ob alles beim Alten bleibt, denn: Da sich bis zur Bewerbungsfrist kein Kandidat gemeldet hat, fällt die Urwahl für den Posten des Ortsbürgermeisters aus. Die Folge: Der Ortsgemeinderat wählt in seiner nächsten Sitzung (am Mittwoch, 24. Juli) den Ortsbürgermeister – entweder aus seinen Reihen oder aus der Bürgerschaft.

Vermutlich kommt es zur Wiederwahl von Amtsinhaber Egon Schommers (69), der bereits seit 28 Jahren die Geschicke des Mausefallendorfes leitet, sich aber zunächst nicht noch einmal zur Wiederwahl stellte. Nun ist er aber bereit, doch noch weiterzumachen. Dem TV sagte er: „Wegen der besonderen Situation stelle ich mich zur Verfügung und hänge, wenn ich wiedergewählt werde und es meine Gesundheit zulässt, noch eine Periode dran. Ich will nicht, dass jetzt alles bergab geht.“

Denn falls sich auch weiterhin niemand melden würde, drohe die Zwangsverwaltung. „So etwas will doch keiner“, sagt Schommers. Zudem: Im neuen, zwölfköpfigen Gemeinderat seien, was grundsätzlich ja gut sei, sechs junge neue Leute. „Aber die müssen ja erst mal reinschnuppern, wie das so im Gemeinderat und im Dorf läuft“, sagt Schommers. Dazu möchte er mit seiner Erfahrung beitragen.

Bei der Ortsbürgermeisterwahl am 26. Mai hatte Peter Lenzen als einziger Bewerber versucht, Schommers zu beerben. Mit 31,2 Prozent Ja-Stimmen scheiterte er aber. Auf einen zweiten Anlauf verzichtete er.

In Wiesbaum war Amtsinhaberin Karin Pinn, die ohne Gegenkandidaten angetreten war, knapp gescheitert: mit rund 48 Prozent Ja-Stimmen. Benötigt hätte sie mehr als 50 Prozent. Die Kreisvorsitzende der Freien Wählergemeinschaft ist daraufhin ebenfalls nicht nochmals angetreten. Dafür wurde fristgerecht eine andere Bewerbung eingereicht: Ruxandra Gericke, 46-jährige Betriebswirtin aus Wiesbaum, stellt sich zur Wahl für das Amt der Ortsbürgermeisterin, die auf Sonntag, 25. August, terminiert ist. Weitere Wahlvorschläge gab es nicht.

Steht nun doch für eine weitere Amtszeit als Ortsbürgermeister von Neroth bereit: Egon Schommers (69). Foto: ALWIN IXFELD

