Schule : Infos zum Dauner Gymnasium

Daun Interessierte, die nicht zur Informationsveranstaltung des Thomas-Morus-Gymnasiums (TMG) kommen konnten, haben die Möglichkeit, sich in einem persönlichen Gespräch über das achtjährige Gymnasium (G8GTS), das Ganztags- und Förderkonzept, die außerunterrichtlichen Aktivitäten und das Verpflegungsangebot zu informieren.

Ein Termin kann im Sekretariat, Telefon 06592/98350-0, oder per E-Mail schule@tmg-daun.de vereinbart werden. Einen ersten Einblick in das Schulleben am TMG gibt es in dem Imagefilm auf der Webseite http://www.tmg-daun.de. Auf der Homepage gibt es außerdem aktuelle Informationen zu dem geplanten Tag der offenen Tür am Samstag, 9. Januar.