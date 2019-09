Medizin : Informationen für Demenzkranke und Angehörige

Darscheid (red) Der Fachtag des Netzwerkes Demenz Vulkaneifel zum Welt-Alzheimertag 2019 unter dem Motto „Demenz. Einander offen begegnen“ findet am Montag, 23. September, von 9 bis gegen 16.30 Uhr in der Lehwaldhalle Darscheid statt.

Das Netzwerk Demenz Vulkaneifel hat Dr. phil. Barbara Romero aus Berlin eingeladen. Sie referiert am Vormittag über die Kunst der Begleitung von Menschen mit Demenz. Denn diese kann mit zunehmender Erfahrung besser beherrscht werden.

In der Mittagspause gibt es Kartoffelsuppe (ab vier Euro).

Der Nachmittag steht ganz im Zeichen des Mottos „Einander offen begegnen“. Das Netzwerk Demenz Vulkaneifel stellt den „Markt der Möglichkeiten“ in Form von Hilfe- und Entlastungsangeboten vor und beantwortet in persönlichen Gesprächen an Ständen Fragen rund um das Thema Demenz.