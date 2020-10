Geologie : Wanderung zur Mutter der Vulkane

Rockeskyll (red) Eine geschichtliche Reise um den Rockeskyller Kopf, der „Mutter“ aller Eifelvulkane, bietet die Tourist-Information Gerolsteiner Land am Donnerstag, 22. Oktober, an. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Geotafel beim Parkplatz am Gemeindehaus gegenüber der Kirche. An keinem anderen Vulkan sind die Stufen der Entwicklung vom anfänglichen Maarstadium über einen Schlackenkegel bis hin zu einem lavaspeienden Feuerberg so gut nachzuverfolgen wie beim Rockeskyller Kopf, wo sich erkaltete Lava, Schlacken- und Aschenschichten finden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zudem gibt es bei der etwa zweistündige Wanderung Informationen und Geschichten über Schiffelwirtschaft sowie die Entstehung des Basalt-und Vulkansandabbaus.