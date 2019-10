Wirtschaft : Informationsabend für Existenzgründer in Daun

Daun (red) Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Vulkaneifel möchte in der gemeinsamen Veranstaltung „Wie mache ich mich selbstständig? In sieben Schritten zum Erfolg“ mit der Industrie- und Handelskammer Trier interessierten Existenzgründern die Möglichkeit geben, sich umfangreich über die Chancen und Risiken einer Gründung zu informieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In dieser Veranstaltung werden die wesentlichen Schritte auf dem Weg in die Selbstständigkeit erläutert – von der Entwicklung eines Businessplans bis zu den einzelnen Punkten in der Umsetzung.

Dazu gehören unter anderem die Klärung der rechtlichen Voraussetzungen, Beachtung steuerrechtlicher Aspekte, der Check betrieblicher und persönlicher Versicherungen sowie die Beschäftigung von Mitarbeitern. Der Informationsabend findet am Dienstag, 22. Oktober, 17.30 Uhr, im Sitzungssaal 15c in der Kreisverwaltung in Daun statt.