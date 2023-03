EuWeCo stellt Ausbildung vor Wie man Menschen mit Einschränkungen auf dem Arbeitsmarkt eine Chance geben kann

„Ja, man muss sich mehr und anders kümmern“, weiß Ines Weber aus den bisherigen Erfahrungen mit einer Verkäuferin und einer Auszubildenden, die auf Vermittlung der EuWeCo (siehe Extra) in zwei der insgesamt sechs Geschäfte der Firma Blaumeiser tätig in Gerolstein sind. „Aber es macht auch Spaß, denn man bekommt viel zurück“, betont sie. Als Assistentin der Geschäftsführung ist Ines Weber für Personalangelegenheiten zuständig. Sie sagt: „Wir sehen die Beschäftigung der beiden Frauen auch als einen Beitrag, den Schwächeren in der Gesellschaft eine Chance zu geben.“