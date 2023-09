Welt-Alzheimertag am 21. September „Demenz geht uns alle an“ – Neue Koordinatorin beim Netzwerk Demenz Vulkaneifel plant große Infoveranstaltung

Von einem Netzwerk Demenz in der Vulkaneifel hatte Anne Leismann noch nie etwas gehört. Bis Anfang dieses Jahres. Da war die 37-Jährige in Elternzeit, und Sascha Singh, stellvertretender Leiter des DRK-Bildungswerks Eifel-Mosel-Hunsrück mit Sitz in Daun, bot ihr die Stelle der Koordinatorin des Netzwerks Demenz an. „Es hat mich auf Anhieb interessiert, aber ich habe mir Zeit gelassen mit der Entscheidung“, erzählt sie nun unserer Zeitung.