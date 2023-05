Ausbau der Erneuerbaren Energien in der VG Gerolstein Podiumsdiskussion in Gerolstein: Vom Klimawandel zur Windkraft, von Ausbauplänen zum Krötenschlucken

Windräder im geschädigten Wald? Es sei doch pervers, dort den gesunden Wald zu zerstören, um das Klima zu retten, meldet sich eine Besucherin. Ob man denn nicht in bereits geschädigten Gebieten Windräder aufstellen könne, will jemand wissen. Das werde versucht, antwortet Michael Diemer, Leiter des Schwerpunktforstamtes Windenergie in Kastellaun. „Doch wir kommen nicht um Standorte in Wäldern umhin. Die Anlagen sollen nicht in unmittelbarer Nähe von Besiedlungen stehen und möglichst dort, wo viel Wind weht. Rheinland-Pfalz hat einen Waldanteil von 42 Prozent, WKA werden zwangsläufig im Forst gebaut werden müssen.“ Man versuche, maßvoll, vernünftig und nach festen Spielregeln zu agieren, sagt Diemer und schildert noch einmal eindrücklich, wie schlecht es um die Fauna und Flora in der Region bestellt ist.