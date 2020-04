Verbandsgemeinde Adenau zögert noch : Initiative kämpft gegen illegalen Motorradlärm

Adenau Verbandsgemeinde Adenau zögert mit Beitritt zur Initiative Silent Rider.

Die Saison hat begonnen. An den ersten milden Tagen brettern Motorradfahrer über die Straßen und nerven Menschen an der Ahr und in der Eifel. Denn viele Maschinen sind so manipuliert, dass sie einen möglichst fetten Sound von sich geben, also unerträglich laut sind. Dagegen wehrt sich die Initiative „Silent Rider“. Doch anders als die Verbandsgemeinde (VG) Altenahr konnte sich der VG-Rat Adenau einstweilen nicht dazu entschließen, der Initiative beizutreten.