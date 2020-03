Abfallentsorgung : „So schnell wie möglich zurück zur Biotonne“

Daun/Esch (sts) Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hat sich wie berichtet der juristischen Einschätzung der Kreisverwaltung Vulkaneifel angeschlossen, die da lautet: Das Bürgerbegehren, bei dem 11 000 Unterschriften für den Erhalt der Biotonne zusammengekommen sind, ist unzulässig.

Wie die Initiative Mehr Bürgerwille, die das Begehren auf den Weg gebracht hat, auf die Rechtsauffassung reagiert, ist noch offen. Denn eine Bewertung werde es nach einer möglichen Zustimmung durch den Kreistag erst nach dessen Sitzung am kommenden Montag geben können, heißt es in einer Mitteilung. Erst dann wäre die Rechtskraft gegeben, um auch gegebenenfalls Rechtsmittel einzulegen.

Anders als die ADD und der Kreis habe die Initiative keine Rechtsabteilung, „daher sind wir auch in der Kürze der Zeit nicht in der Lage, bis zur Kreistagssitzung eine rechtsverbindliche Stellungnahme zur Unzulässigkeit abzugeben. Das wird auch sicherlich noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. Im Hinblick auf die Ressourcen, die den Verwaltungsorganen zur Verfügung standen, hoffen wir aber auf ein Ergebnis in einer Zeitspanne von weit unter zwei Monaten.“