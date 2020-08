Naturschutz : Nicht nur Insekten profitieren von Blühstreifen

Schalkenmehren (red) Wer als Einheimischer in und um Schalkenmehren spazieren geht, dem wird wahrscheinlich auffallen, dass sich die Fläche der Blühstreifen an den landwirtschaftlichen Nutzflächen vergrößert hat.

Dies geht auf eine Spende des Schalkenmehrener Hoteliers Hubert Drayer zurück. Noch im vergangenen Jahr hatte er der NABU-Gruppe Daun mitgeteilt, er wolle in diesem Jahr auf das bisher von ihm für seine Gäste an Silvester veranstaltete Feuerwerk verzichten. Mit dem so eingesparten Geld wolle er ein Naturschutzprojekt unterstützen. Er bat um einen Vorschlag.