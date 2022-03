Wirtschaft : Erfolgreiche Sanierung trotz Krise

Lissendorf Das Insolvenzverfahren der Lissendorfer Firma Tiefkühl-Peters ist abgeschlossen. Die Unternehmenschefin blickt nun „positiv und motiviert“ in die Zukunft.

(sts) Erfreuliche Nachrichten verkündet der Insolvenzverwalter Prof. Dr. Dr. Thomas B. Schmidt für das Tiefkühlunternehmen von Barbara Peters in Lissendorf: Seinen Angaben zufolge haben die Gläubiger dem von dem Trierer Insolvenzexperten vorgelegten Insolvenzplan einstimmig zugestimmt, das Unternehmen ist also wieder auf der sicheren Seite. Damit ist das Ziel von Schmidt erreicht: „Wir haben das Ziel der Sanierung des Unternehmens nicht aus den Augen verloren.“

Seinen Angaben zufolge war das Insolvenzverfahren am 1. Februar 2019 eröffnet worden, und bereits für Ende März 2020 und für Dezember 2021 hätte der Insolvenzplan vorgelegt werden sollen. Schmidt: „Diese Termine konnte wegen der Auswirkungen der Pandemie nicht gehalten werden. Trotz der Schwierigkeiten der vergangenen Monate in Zusammenhang mit Corona und der Flutkatastrophe ist es uns aufgrund der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten dennoch gelungen, den Betrieb drei Jahre fortzuführen und das Insolvenzverfahren erfolgreich zu beenden. Wir haben das Ziel der Sanierung des Unternehmens nicht aus den Augen verloren.“ Die Inhaberin des Lissendorfer Unternehmens mit langer Tradition, Barbara Peters, ergänzt: „Ich bedanke mich bei allen Beteiligten ganz herzlich für die Unterstützung während des Verfahrens. Harte Arbeit liegt hinter uns, aber wir blicken positiv und motiviert in die Zukunft und freuen uns auf eine tolle und aktive Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden.“ Sie beschäftigt nach Angaben des Insolvenzverwalters zehn Mitarbeiter und kann nun wieder in eigener Regie die Firma führen.