Bitburg-Prüm/Vulkaneifel : Integration durch Kommunikation

In mehreren Weiterbildungen werden die angehenden Sprachmittler in Bitburg und Gerolstein auf ihre Aufgabe vorbereitet. Foto: Vladi Nowakowski

Bitburg-Prüm/Vulkaneifel Im Rahmen eines von der Europäischen Union und dem rheinland-pfälzischen Integrationsministerium geförderten Projektes wurde ein Dolmetscher-Pool in den Regionen Bitburg-Prüm und der Vulkaneifel aufgebaut. Mit großem Erfolg.

Vor fast genau einem Jahr hat Sozialarbeiter Alex Hornick im Auftrag von „Arbeit & Leben“, einer Gesellschaft für Beratung und Bildung, ein Büro in Bitburg eröffnet und sich in den Kreisen Bitburg-Prüm und Vulkaneifel auf die Suche nach Menschen gemacht, die selbst einen Flucht- oder Migrationshintergrund haben, aber über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügen. „Die Einsatzbereiche der ,Sprachmittler’ sind Alltagssituationen hier lebender Menschen, die noch wenig oder gar kein Deutsch sprechen“, erklärt Hornick.

Unmittelbar nach der Ankunft in Deutschland brauchten die neu Zugewanderten Unterstützung bei Behördengängen, Elternabenden in Schulen, Arzt- oder auch Therapiebesuchen, sagt der Sozialarbeiter. Er stammt aus Luxemburg und lebt in der Südeifel – was allerdings sprachlich einfach zu bewerkstelligen gewesen sei, sagt Hornick mit Blick auf seine eigene Einwanderungsgeschichte.

Sprachen aus aller Welt sind im Repertoire. „Die meisten unserer Dolmetscher haben sich auf Anzeigen hin gemeldet, einige habe ich durch Hinweise ihrer Landsleute kennengelernt“, sagt Hornick. Auf ihre Aufgabe werden die angehenden Sprachmittler in mehreren Seminaren vorbereitet, in denen theoretische Kenntnisse des Dolmetschens vermittelt werden, aber auch Besuche von Schulen, Behörden und weiteren Institutionen stehen auf dem Programm, um deren interne Abläufe kennen zu lernen. „Denn diese Einrichtungen sind die Auftraggeber unserer Sprachmittler, private Dolmetscherdienste leisten wir nicht“, erklärt der Leiter des Teams. Die Weiterbildungen finden an Wochenenden statt und beinhalten neben der benötigten Theorie praktische Übungen und Rollenspiele. Dabei lassen Hornick und Marc Beer, der für das Büro von „Arbeit & Leben“ in Mainz arbeitet und die Programme für die Weiterbildungen entwickelt hat, Raum für die eigenen Integrationserfahrungen der künftigen Sprachmittler, die unter anderem aus Syrien, dem Iran, Kasachstan, Russland und Somalia stammen und nun in der Eifel leben.