Kunst : Interaktive Ausstellung

Hersdorf Im Wechselspiel von individuellem Erforschen, gegenseitiger Wahrnehmung, Impulsgabe und gemeinsamen Bewegungs- und Raumkreationen haben Rüdiger Steiner und weitere Künstler unterschiedliche Bewegungsspuren, Objekte, Zeichnungen und Fotos zu den Raumkörpern Spindel und Ikosaeder erarbeitet.

Die Ergebnisse dieser interaktiven Kunstbegegnung können Besucher am 24. und 25. Oktober, von 14 bis 19 Uhr in der Galerie am Pi in der Künstlersiedlung in Weißenseifen erleben und bewegen.