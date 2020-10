Soziales : Geflüchtete erzählen ihre Geschichte

Daun (red) Im Rahmen der Interkulturellen Woche erzählen am Donnerstag, 22. Oktober, 18.30 Uhr, Geflüchtete ihre Geschichte im Forum Daun. Sie geben Einblicke in das Leben in ihren Heimatländern, die Erlebnisse während ihrer Flucht und berichten, wie sie sich in ihrer neue Heimat zurecht finden.

Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht.