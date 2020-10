Für mehr Miteinander : Geflüchtete erzählen ihre Geschichte

Daun/Gerolstein (red) Es geht darum, das Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft zu fördern und zu zeigen: bunt ist bereichernd. Davon können sich Besucher der interkulturellen Woche im Landkreis Vulkneifel am Dienstag, 20. Oktober, überzeugen.

Ein Spieltag unter dem Motto „Spielen für Toleranz“ wird für Jung und Alt am 20. Oktober von 14 bis 18 Uhr im Rondell in Gerolstein angeboten. Es gelten die Corona-Vorschriften. Kinder können nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen (Anmeldung: Elena Marx, 0157/51270842, marx.elena@web.de). Im Forum Daun erzählen am Donnerstag, 22. Oktober, 18.30 Uhr, Geflüchtete ihre Geschichte – von Erfahrungen im Heimatland bis zum Leben in Deutschland. An diesem Abend stellt sich auch die neu gegründete Gruppe Seebrücke Vulkaneifel vor (Anmeldung: Vanessa Lay, 0151/52343636 oder info@forum1welt.de).