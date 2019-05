Tourismus : Serviceangebot wird für internationale Gäste erweitert

Ein Wahrzeichen des geologischen Erbes der Vulkaneifel und Station der Deutschen Vulkanstraße: die Lavabombe in Strohn. Foto: Peter Wahl 63073 Offenbac

Daun Internetseite der Deutschen Vulkanstraße gibt es künftig auch in englischer Version.

(red) Atemberaubende Landschaften vulkanischen Ursprungs, Kaltwassergeysire, unterirdische Gewölbe und Höhlen, Maare, Vulkane und Thermen: Das alles können Gäste entlang der Deutschen Vulkanstraße erleben. Für die aktuelle Saison 2019 wurden die Inhalte der gefragten Internetseite komplett ins Englische übersetzt, so dass sich künftig auch internationale Gäste bestmöglich informieren können.

Die Straße beginnt beim Kloster Maria Laach, direkt neben dem Laacher See. Sie führt in der Osteifel weiter zum Felsenkeller der „Vulkan Brauerei“, hin zum Mayener Grubenfeld, wo über Jahrtausende vulkanisches Gestein abgebaut wurde. In der Vulkaneifel führt eine Ost- und eine West-Tour zu 23 Höhepunkten, die sich auch als Auto-Tagestour anbieten.