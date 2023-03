Künstliche Intelligenz gegen das Vergessen Interview durch Künstliche Intelligenz: Schüler befragen Holocaust-Überlebenden zu seinen Erfahrungen

„Die Erinnerung an die Opfer des Holocaust und an die Gerolsteiner Juden darf nicht enden“: Darin sind sich Klaus-Dieter Peters als Beigeordneter der Verbandsgemeinde Gerolstein, Christa Karoli vom Forum Eine Welt e.V. und die SMG-Schulleiterin Claudia Schneiders einig. Christa Karoli wies auf das Buch „Gegen das Vergessen“ und auf die in Gerolstein verlegten „Stolpersteine“ hin. Trotzdem bleibt die Frage: „Doch an wen können wir uns in Zukunft wenden, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt?“, fragte sie.