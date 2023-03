Interview mit Anke Sodermanns-Walla „Frequenz über den Winter hätte stärker sein können“

Anke Sodermanns-Walla: Grundsätzlich fand ich den Weihnachtstreff positiv. Die Schirmbar kam bei vielen Menschen als Treffpunkt am Freitagabend nach der Arbeit oder am Wochenende gut an. Sonst gibt es ja auch nicht so viele Möglichkeiten, zusammenzukommen. Daher werden wir wohl weiter auf dieses Konzept setzen. Für das dritte Wochenende, den traditionellen Höhepunkt der Adventszeit in Gerolstein, wünsche ich mir aber für die Zukunft mehr Weihnachtsfeeling für die ganze Familie. Das Feuerwerk ist ein Baustein davon, den wir sicherlich beibehalten werden. Aber da braucht es noch mehr. Wie genau wir die hinbekommen, werden wir zeitnah besprechen.