Pandemie : Inzidenz in der Vulkaneifel fällt auf 61,0 - Fünf bestätigte Neuinfektionen

Daun Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat seit gestern fünf weitere bestätigte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet. Die Inzidenz fällt auf 61,0

Aktuell sind 106 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an COVID-19 erkrankt. Davon befinden sich derzeit 2 Personen in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gab es bisher 61 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19.

Zum bisherigen Stand der Impfungen im Landkreis Vulkaneifel

Wie das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim mitteilt, wurden bis einschließlich Samsag, 22. Mai 2021 insgesamt 20.295 impfwillige Personen gegen COVID-19 durch das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim geimpft. Dies entspricht 33,46 % der Bevölkerung des Landkreises Vulkaneifel. Davon haben bereits 11.687 (19,27 %) Personen die notwendige zweite Impfung erhalten, so dass bisher insgesamt 31.982 Impfdosen im Landkreis Vulkaneifel durch das Impfzentrum in Hillesheim verabreicht worden sind.