Corona : Kreis Vulkaneifel meldet sieben Neuinfektionen

Daun Das Gesundheitsamt des Kreises Vulkaneifel hat am Sonntag sieben weitere Corona-Neuinfektionen gemeldet, am Samstag waren es drei.

Die Zahl der bisher positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen erhöht sich somit auf 1851 Personen. Stand Sonntag, 11 Uhr, sind aktuell 180 Personen mit Wohnsitz im Kreis an Covid 9 erkrankt. Davon befinden sich derzeit sieben Personen in stationärer Behandlung. Insgesamt gab es im Kreis in den vergangenen sieben Tagen 61 bestätigte Neuinfektionen. Die Inzidenz (Fälle der letzten 7 Tage/100 000 Einwohner) ist von Samstag auf Sonntag von 107,2 auf 100,6 gesunken. Zum Vergleich: Landesweit lag die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 143,1 (Samstag 136,9), bundesweit bei 165,6 (Samstag 164,4).