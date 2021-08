Corona : Ab Mittwoch gelten verschärfte Corona-Regeln im Kreis Vulkaneifel

Bei Veranstaltungen in Innenräumen gilt im Vukaneifelkreis eine uneingeschränkte Testpflicht. Foto: dpa/Christoph Soeder

Daun/Gerolstein Die Sieben-Tage-Inzidenz hat an drei Tagen in Folge den Wert von 35 überschritten. Bei Veranstaltungen in Innenräumen sind vorerst nur noch maximal 350 Personen erlaubt.

Samstag 37,9, Sonntag 56,1, Montag 54,4: Drei Tage hintereinander hat der Inzidenzwert im Kreis Vulkaneifel über 35 gelegen – und das hat Konsequenzen. Entsprechend der Verordnung des Landes werden die Corona-Regeln verschärft, gültig ab Mittwoch, 0 Uhr.

Was bedeutet das? Veranstaltungen (Sport- und Kulturveranstaltungen, Kirmes, Volksfeste, Messen, Spezial- und Flohmärkte) dürfen im Freien nur mit maximal 500 Personen stattfinden, in geschlossenen Räumen nur noch mit maximal 350 Personen. Es gilt bei Veranstaltungen in Innenräumen eine uneingeschränkte Testpflicht. Beim Friseur sowie in Kosmetik- und Tattoo-Studios gilt eine Testpflicht. Ausgenommen davon sind Reha-Sport, Funktionstraining und medizinische Dienstleistungen. Zudem gilt die Testpflicht vor einem Restaurantbesuch (Innenbereich) oder bei Kulturveranstaltungen (Innenbereich).

Info 33 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen aufgetreten sind. Sie gilt bislang noch als wesentlicher Maßstab, um Corona-Regeln zu lockern oder zu verschärfen. Im Kreis Vulkaneifel hat es in den vergangenen sieben Tagen 33 bestätigte Neuinfektionen gegeben. Laut Gesundheitsamt sind dort Stand Montag, 14 Uhr, 55 Personen an Covid-19 erkrankt. Keine der positiv Getesteten bedürfe aber aktuell einer stationären Behandlung.

Eine Testpflicht gilt auch in Beherbergungsbetrieben wie Hotels, Pensionen und Jugendherbergen. Neu ist: Gäste müssen nun ab Mittwoch zusätzlich alle 72 Stunden einen weiteren Test vorlegen.

Ebenso gilt die Testpflicht im Innenbereich von Freizeitparks, Kletterparks, Minigolfplätzen, in Spielhallen und Spielbanken, im Innenbereich von Tierparks oder ähnlichem sowie im Innenbereich von Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten. In den Schulen wird Präsenzunterricht gehalten. Es gilt aber eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer auch während des Unterrichts.

Wer ist ausgenommen? Ausgenommen von der Testpflicht sind nachweislich vollständig geimpfte Personen, genesene Personen sowie Kinder bis 14 Jahren und Schülerinnen und Schüler.