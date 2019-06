Gillenfeld : Irische Klänge im Scheunencafé

Gillenfeld (red) Der Gitarrist Ben Sands ist am Freitag, 21. Juni, ab 20 Uhr im Scheunencafé in Gillenfeld zu Gast. Viele seiner gefühlvollen Songs gehen unter die Haut und sind in Irland zu Hits geworden. Sie erzählen Geschichten vom Leben, von der Liebe und von den Eigenarten dieser Welt.

