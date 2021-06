Ehrenamt : Sie hat eine enorme ehrenamtliche Aufgabe gestemmt

Daun Trotz eigener schwerer Betroffenheit engagiert sich Irmgard Jungen seit 40 Jahren für Menschen, die an Rheuma leiden.

(bb) Als Irmgard Jungen 1983 in Daun eine örtliche Arbeitsgemeinschaft (öAG) des rheinland-pfälzischen Landesverbands der Deutschen Rheuma-Liga gründete, lagen gesundheitlich drei schwere Jahre hinter ihr. Praktisch über Nacht war die 38-jährige Mutter von zwei Kindern und Angestellte in einem Buch- und Schreibwarenladen 1980 sehr krank geworden. Im Jahr darauf wurde in einer Klinik in Bad Kreuznach die Diagnose „rheumatoide Arthritis“ (siehe Info) gestellt. Dort fand Irmgard Jungen den Kontakt zur Rheuma-Liga und wurde Mitglied. Ob ihre bemerkenswerte Mitgliedsnummer 1000 damals schon etwas Besonderes zu bedeuten hatte?.

Tatsache ist, dass Irmgard Jungen dem Landesverband inzwischen seit 40 Jahren angehört und dass ihr ehrenamtliches Engagement für die Betroffenen des Landkreises Vulkaneifel und angrenzender Gemeinden auch schon 38 Jahre währt. In diesem Zeitraum hat sie nach den Worten von Margit Schmalhofer, der Geschäftsführerin des Landesverbands, „eine enorme ehrenamtliche Aufgabe gestemmt und ein umfangreiches Angebot in Daun aufgebaut“. Mit Irmgard Jungens Schmerzen sei es auf und ab gegangen, und es seien eine Vielzahl an Krankenhausaufenthalten und Operationen zu bewältigen gewesen, räumt die Geschäftsführerin ein – „aber in der Rheuma-Liga ist sie bis heute aktiv geblieben“, betont sie in dem Begleitschreiben zur Dankurkunde.