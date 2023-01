Rosenmontagszüge und Kappensitzungen : Kaum Büttenredner und strenge Sicherheitsvorschriften: Ist der Eifeler Karneval in Gefahr?

Im Februar sollen nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause endlich wieder Rosenmontagszüge durch die Vulkaneifel rollen - wahrscheinlich aber mit weniger Wagen als gewohnt. Das Bild zeigt den Rosenmontagszug in Gerolstein 2020. Foto: Mario Hübner

Gerolstein/Hillesheim/Daun In vielen Orten in Rheinland-Pfalz stehen Rosenmontagszüge auf der Kippe oder wurden stellenweise sogar schon abgesagt. Auch die Karnevalsvereine in der Vulkaneifel berichten von Problemen.

Rosenmontagszug ohne Wagen? Sitzung ohne Musikgruppen und Büttenredner? Eigentlich undenkbar. Zwei Jahre mussten Karnevalisten pandemiebedingt auf ihren geliebten Brauch verzichten oder durften nur unter Corona-Beschränkungen feiern. 2023 sollte endlich alles wieder so unbeschwert wie früher werden. Doch ganz ohne Probleme läuft die Karnevalsvorbereitung auch in diesem Jahr nicht.

Für die KG Mau-Mau aus Daun-Neunkirchen war es schwierig, Büttenredner zu finden

„Viele Büttenredner haben aufgehört“, sagt Frank Kremer, erster Vorsitzender der KG Mau-Mau aus Daun-Neunkirchen. Während der beiden Corona-Jahre ohne Veranstaltungen hätten sich alte Büttenredner zur Ruhe gesetzt, aber keine neuen angefangen. Und diejenigen, die noch aktiv sind, seien entweder ausgebucht oder sehr teuer. „Als kleiner Verein können wir keine 1.000 Euro Gage zahlen“, sagt Kremer. Deshalb sei es schwierig gewesen, die Kappensitzungen zu organisieren.

Es sei ihnen aber gelungen, ein gutes Programm zusammenzustellen, betont der erste Vorsitzende der KG Mau-Mau. Der Vorverkauf startet zwar erst am 22. Januar, er sei aber positiv gestimmt. „Die Älteren halten sich zwar noch etwas zurück“, sagt Kremer, die Stimmung sei aber insgesamt sehr positiv.

Karneval in Hillesheim verläuft dieses Jahr ein wenig anders als gewohnt

Viktoria Pauly, erste Vorsitzende des Hillesheimer Karnevalsvereins, hatte das Amt mitten in der Pandemie von ihrem Vorgänger Gerd Knieps übernommen. Sie hatte es also von Beginn an mit schwierigen Aufgaben zu tun. Und auch in diesem Jahr gab es einige Hürden zu nehmen.

Die Hillesheimer Karnevalisten hatten Schwierigkeiten, eine Musikgruppe zu finden, sagt Pauly. Doch mittlerweile stehe die Planung. Die sieht in diesem Jahr aber etwas anders aus als gewohnt. Der Gastronom, mit dem der Verein immer zusammengearbeitet hat, wolle in diesem Jahr keine Karnevalsveranstaltung mehr machen, sagt Pauly.

Deshalb gibt es in diesem Jahr nur eine reduzierte Feier an Weiberfastnacht und auch das „High-Life“ in der Markthalle fällt dieses Jahr aus. „Donnerstags wollen wir die Kneipen mit einbeziehen“, sagt Pauly. Anstatt an einer zentralen Stelle zusammenzukommen, wolle man so die Karnevalisten in Hillesheim verteilen.

Und auch der Rosenmontagszug könnte in diesem Jahr etwas anders aussehen. „Wir haben bisher kaum Anmeldungen mit Wagen“, erklärt Pauly die Lage. Damit haben in diesem Jahr viele Vereine zu kämpfen. Grund dafür seien unter anderem die gestiegenen Sicherheitsanforderungen.

Info Die neuen Sicherheitsvorschriften für Veranstaltungen Im April 2021 ist in Rheinland-Pfalz das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes in Kraft getreten. Darin wird in Paragraph 26 geregelt, was Veranstalter und Behörden bei größeren Festen beachten müssen, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Die zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen können zum Beispiel Absperrgitter, mehr Sicherheitspersonal oder auch die Verkehrssicherheit sein. Bei kleineren Festen entscheiden die örtlichen Behörden, welche Sicherheitsmaßnahmen notwendig sind.

Dennoch blicke auch der Hillesheimer Karnevalsverein mit Vorfreude auf die närrischen Tage. „Die Karnevalssitzung findet wie gewohnt statt.“ Der Vorverkauf startet am 29. Januar. Sie sei recht optimistisch, sagt Pauly. „Die meisten freuen sich, dass wir endlich wieder Karneval feiern können.“

Seniorenkarneval in Gerolstein steht auf der Kippe

Bei den Gerolsteiner Burgnarren läuft es „eigentlich okay“, sagt der erste Vorsitzende Thomas Krämer. Die Planung sehe sehr gut aus. Fast alle Veranstaltungen seien in trockenen Tüchern. „Nur der Seniorenkarneval ist noch in der Schwebe“, sagt Krämer. Man sei sich noch nicht sicher, ob die Veranstaltung in Anbetracht der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen noch gefragt genug sei.

Der Vorverkauf für die Kappensitzung am 4. Februar ist gerade angelaufen. Er wisse um die schwierige finanzielle Situation in vielen Haushalten, sagt Krämer. Deshalb haben sich die Burgnarren dazu entschieden, den Eintrittspreis sogar ein wenig zu senken und die Getränkepreise nicht weiter anzuheben. „Das ist nur möglich, da wir auf viele eigene Kräfte zurückgreifen können“, erklärt Krämer.

Denn auch die Gerolsteiner haben gemerkt, dass es in diesem Jahr schwieriger ist, Büttenredner und Musikgruppen für die Karnevalsveranstaltungen zu finden. „Es war schwierig, aber wir hatten den Vorteil, dass wir unser Programm im vergangenen Jahr schon fertig hatten“, sagt Krämer. „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen.“

Das gelte auch für den Rosenmontagszug. Denn durch die Zusammenarbeit mit MüKaRoOs, dem zweiten großen Karnevalsverein in Gerolstein, habe man eine gute Anzahl Wagen. „Wir unterstützen uns gegenseitig“, sagt Krämer. „Es werden aber auch bei uns etwas weniger Wagen sein.“

Der erste Vorsitzende der Gerolsteiner Burgnarren sieht die gestiegenen Sicherheitsvorschriften als Gefahr für die Karnevalsumzüge. Er lobt in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde: „Andernfalls wäre eine Veranstaltung mit den neuen Vorschriften fast unmöglich.“