Wanderung : Eifelverein veranstaltet Winterwanderung

Gerolstein (red) Der Eifelverein Gerolstein veranstaltet am Sonntag, 15. Dezember, eine Jahresabschlusswanderung. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Infotafel des Eifelvereins am Brunnenplatz in Gerolstein. Von dort aus brechen die Teilnehmer zu einer Winterwanderung auf.

