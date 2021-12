Sport : Sportverein TuS 05 in Daun wählt neuen Vorstand und ehrt Mitglieder

Sportverein TuS 05 in Daun wählt neuen Vorstand und ehrt Mitglieder

Daun (red) Nach zweieinhalb Jahren hatte der Sportverein TuS 05 Daun wieder eine Jahreshauptversammlung. Die Mitgliederzahl stieg in dieser Zeit auf 1320. Der Erste Vorsitzende Frank Wieber gab einen Rückblick auf die Zeit seit April 2019.

Ebenso wurden Ehrennadeln an verdiente TuS-Mitglieder verliehen. Die Ehrennadel in Gold erhielt Heidi König, die Ehrennadel in Silber Adolf Jakobs (nicht anwesend) und Bronze Sabine Haack-Reifferscheidt.