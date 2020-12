Freizeit : Jazz-Duo aus Manderscheid spielt Corona-Wunschkonzerte

DAUN/MANDERSCHEID Das Duo „Jazzy“ ist über die Eifel hinaus bekannt für coole und gefühlvolle Jazz-Interpretationen mit Klavier und Gesang. Hinter dem Namen verbergen sich Gabriella Czmorekne Homa und Johnny Czmorek Bennett, die Eltern des jungen Ausnahmepianisten Enrico Noel Czmorek.

„Jazzy to go“ soll helfen, dass die Musiker trotz der monatelangen Coronapause beim Publikum im Herzen bleiben. Der Werbeeffekt wird, so die Hoffnung, dazu beitragen, dass die Künstler wieder viele Auftritte haben, sobald die Pandemie ausgestanden ist und vor Zuhörern live gespielt werden darf. Aber auch ein anderer guter Zweck wird damit verfolgt: Unterstützt wird „Jazzy to go“ vom gemeinnützigen Förderverein Lions Club Vulkaneifel, so dass mit den online-Konzerten auch Spenden für bedürftige Kinder und ihre Familien gesammelt werden. „Wir möchten etwas von der Solidarität zurückgeben, die wir in unserer neuen Heimat, der Vulkaneifel, von vielen lieben Menschen erfahren haben“, begründet Gabriella Homa ihren Verzicht auf eine Gage.