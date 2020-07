Konzert : Jazz-Quartett spielt Open-Air

Janning Trumann Foto: Trierischer Volksfreund/Patrick Essex

Kronenburg (red) Der Jazz-Posaunist Janning Trumann spielt am Samstag, 1. August, um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) ein Open-Air beim Haus für Leherfortbildung in Kronenburg. Die Band um Trumann spielt in der Besetzung, Janning Trumann, Posaune, Lucas Leidinger, Piano, Florian Herzog, Bass und Antohy Greminger, Schlagzeug.

Die Karten sind für 15 Euro per E-Mail an info@freiesforumkronenburg.de unter Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer reservierbar. Die Karten werden an der Abendkasse hinertlegt.