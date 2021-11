Soziales : Gillenfelder Rettungsschwimmer der DLRG-Ortsgruppe spenden je 1000 Euro an Schule und Kindergarten

Gillenfeld (lyv) Da freuten sich die Mitglieder des Förder­vereins der Schule am Pulvermaar: Die Vorsitzende der DLRG-­Orts­gruppe Gillenfeld, Bettina Schäfer, und Ausbildungsleiterin Michaela Riebschläger, überreichten bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins einen Scheck über 1000 Euro.

Das Geld hatte die DLRG aus der Corona-Teststation in Gillenfeld erwirtschaftet, die von März bis Oktober geöffnet war. „Für uns war von vorne­herein klar, das wir als gemeinnütziger Verein mit der Teststation keinen Gewinn machen wollten, sondern den Erlös an gemeinnützige Institutionen weitergeben wollten“, sagt die Vorsitzende.

Also kam der Förderverein in den Genuss des finanziellen Zuschusses. Auch der Kindergarten Emmaus in Gillenfeld erhielt 1000 Euro. Die Spenden waren zweckgebunden. Man habe wissen wollen, was mit dem Geld passiert, sagt Schäfer. So nutzte der Förderverein der Schule das Geld zur Renovierung des Schüler-Spielplatzes. Der Kindergarten kaufte Wasser­spiel­geräte fürs Toben draußen.