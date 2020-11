Bürgermeisterwahl : Jens Jenssen (SPD)

Info

Jens Jenssen ist 1979 in Daun geboren und hat Abitur am Thomas-Morus-Gymnasium gemacht. Nach dem Studium der Politikwissenschaften in Berlin war er Projektmanager und Leiter einer Marketingagentur in Bitburg. Seit 2014 ist er in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin tätig. Erst als Referent für die Bereiche Verkehr und digitale Infrastruktur und seit 2016 für die Staatskanzlei im Bereich Medien und Digitales. Seit 2017 ist er SPD-Kreisvorsitzender.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.jens-jenssen.de