Vulkaneifelkreis : Jetzt bewerben: Technik für Kinder und Jugendliche

Vulkaneifelkreis (red) Schulen im Landkreis haben ab Herbst die Chance, Teil des Regionalpaten-Programms zu werden, damit Kinder Technik neu entdecken und Jugendliche IT verstehen. Ziel ist es, dass junge Menschen die Gesellschaft aktiv mitgestalten können.

In Kooperation mit dem Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz und der Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland, der Mint-Geschäftsstelle (Mint steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) und dem Pädagogischen Landesinstitut sowie weiteren Partnern kann die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel (WFG) als Mint-Regionalpate im Landkreis Vulkaneifel Grundschulen die Umsetzung des Programms kostenlos ermöglichen. Schulen, die Interesse an einem Materialset sowie einer damit einhergehenden digitalen Lehrerfortbildung haben, können sich bei der WFG Vulkaneifel, Judith Klassmann-Laux (Telefon: 06592/933-205 oder per E-Mail: judith.klassmann-laux@wfg-vulkaneifel.de melden. Die Bewerbungsfrist endet am Freitag, 2. Juli.