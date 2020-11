Einzelhandel : Auch 2020 wird es das beliebte Gewinnspiel des Gewerbevereins Daun geben

Die verkaufsoffenen Sonntage fielen in diesem Jahr Corona zum Opfer, stattdessen bietet der GVV lange Freitage an. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun Gewerbe- und Verkehrsverein Daun hält an besonderer Aktion fest: Auch in diesem Jahr ist ein Auto zu gewinnen.

Darauf ist man in Daun stolz: Dass es in einer relativ kleinen Stadt mit rund 8000 Einwohnern gelingt, dass regelmäßig ein Auto verlost wird. Der Gewerbe- und Verkehrsverein (GVV) Daun hat das Weihnachtsgewinnspiel, bei dem immer ein Auto der Hauptpreis ist, 2007 aus der Taufe gehoben.

Nun steht die 15. Auflage an – unter deutlich anderen Begleitumständen als in den Jahren zuvor. Stichwort Corona: Zahlreiche Mitgliedsbetriebe des GVV mussten im Frühjahr schließen, nun wurde Firmen aus den Bereichen Gastronomie, Hotellerie, Tourismus, Fitness, Freizeitpark und Kosmetikstudio erneut eine einmonatige Schließung auferlegt.

Aber darauf verzichten war für den GVV keine Option. Im Gegenteil: „Jetzt erst recht“, sagt von Wendt. So wird es auch in diesem nicht einfachen Jahr abermals ein Auto zu gewinnen geben.

Die Gewerbetreibenden finanzieren das mit dem Kauf der Lose, die sie dann an ihre Kunden verschenken. „Ein Zeichen der Dankbarkeit und ein positives Signal in die Zukunft“, sagt Stefanie Mayer-Augarde.

Der GVV-Geschäftsführer ist zuversichtlich, dass es wieder gelingen wird, die rund 14 000 Euro (so viel waren die Autos, die bisher zu gewinnen waren, durchschnittlich wert) zu finanzieren. „Die ersten Rückmeldungen stimmen mich jedenfalls schon optimistisch, dass wieder viele Firmen mitmachen. In den vergangenen Jahren waren es jeweils um die 60 Betriebe. Ich denke, das schaffen wir auch in diesem Jahr. Wir stehen zu dieser besonderen Aktion, die Daun schon viel Aufmerksamkeit gebracht hat.“ 140 000 Lose werden gedruckt und über die teilnehmenden Betriebe verteilt, als „Wertschätzung für die Kundschaft, die dem heimischen Handel die Treue hält“.