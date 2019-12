Kultur : Eine große Treue

Professor Johannes Geffert (vorne Zweiter von rechts) leitet das Adventskonzert des Kulturkreises. Foto: Brigitte Bettscheider

Daun Immer am zweiten Advent, immer mit Johannes Geffert an der Orgel, immer in der St. Nikolaus-Kirche: Am 8. Dezember organisiert der Kulturkreis Daun zum 30. Mal das Adventskonzert.

Wie bei einigen anderen Gelegenheiten des in Sachen Bildender Kunst, Literatur und Musik rührigen Kulturkreises hatte sich die 1989 begründete Tradition des Adventskonzerts durch private Bande ergeben. Davon erzählt bei der Vorstellung des Konzertprogramms der Ehrenvorsitzende Karl-Heinz Schmitz. Er war mit Johannes Geffferts Eltern befreundet – Hans Geffert ein Profimusiker, Ursula Geffert eine Hobbymalerin. Im Gespräch über den neu gegründeten Kulturkreis habe Hans Geffert ihm damals empfohlen, auch Konzerte in das Programm aufzunehmen, erinnert sich Karl-Heinz Schmitz. Und zitiert Geffert Senior: „Unser Johannes ist ein guter Organist, und ich übernehme die Kosten für das Konzert.“ Gesagt, getan. So fing es an.

Am zweiten Adventsonntag 1989 gab Geffert junior mit Peter Scheerer (Trompete) das erste Konzert. Es folgte eine Reihe von Konzerten mit der Vierer-Besetzung Geffert und Scheerer sowie Markus Schmitz und Martina Klesse-Schmitz. Die Besetzung wechselte, das Ensemble vergrößerte sich, doch war Johannes Geffert als musikalischer Leiter und Organist stets dabei. „Auch wenn er dafür schon mal einen wesentlich prominenteren Termin absagte“, verrät der Kulturkreis-Vorsitzende Roy Coppack. Er betont: „Das ist eine unglaubliche Leistung und große Treue, die wir sehr schätzen.“

Info Vita Der Kammermusikdirektor Johannes Geffert war Professor für Orgel und Improvisation an der Hochschule für Musik in Köln und Leiter der Abteilung evangelische Kirchenmusik. Als Solist konzertierte er bei vielen internationalen Orgelfesten in Europa, USA, Südamerika und Japan. Als Juror war er in zahlreichen Orgelwettbewerben tätig. Künstlerische Vielseitigkeit zeichnet ihn aus und spiegelt sich im Repertoire seiner mehr als 25 LP- und CD-Produktionen.

So war es auch Coppacks Wunsch, dass das Jubiläumskonzert herausragen möge; mit einem klassischen Programm, auf dem sich bekannte Komponisten und Werke ebenso finden wie selten gehörte Namen und Stücke.

„Mein Anliegen ist“, so erklärt Johannes Geffert, „dass Stücke aufgeführt werden, an denen alle Musiker zusammen mitwirken, dass aber gleichermaßen jeder Einzelne zur Geltung kommt.“ Wichtig sei ihm der kirchliche und adventliche Bezug der Stücke. „Wir spielen am zweiten Advent keine Weihnachtslieder.“