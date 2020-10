Corona-Pandemie : Verschoben: Johny-Cash-Show erst 2022 in Daun

Verschoben: Johny-Cash-Show erst 2022 in Daun

Daun (red) Die Veranstaltung „The Johnny Cash Show – presented by The Cashbags“, die ursprünglich für den 26. November im Forum Daun geplant war, muss wegen der Corona-Pandemie um mehr als ein Jahr verschoben werden.

Das gibt der Veranstalter, das Büro Paulis, bekannt. Neuer Termin ist am Samstag, 8. Januar, 2022, 20 Uhr, ebenfalls im Forum Daun.

Daun wäre eine Station auf der Tournee der Cashbags gewesen. Doch wegen der Pandemie wird die komplette Tour einschließlich des Gastspiels im Dauner Forum für dieses und kommendes Jahr abgesagt. „Die Gesundheit aller Beteiligten steht ohne Wenn und Aber an erster Stelle. Außerdem möchten wir dem Publikum Planungssicherheiten bieten, die derzeit nicht gegeben sind“, schreibt der Veranstalter.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit für den Ersatztermin am 8. Januar 2022 im Forum Daun. Weitere Infos gibt es bei Paulis, das Veranstaltungsbüro unter www.paulis.de, oder per Mail an tickets@paulis.de sowie telefonisch unter 0531/346372.