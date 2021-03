Vorlesewettbewerb : Mit dem zweiten Versuch auf den ersten Platz

Info

Folgende Schüler haben ebenfalls als Schulsieger am Kreisentscheid teilgenommen: Melissa Gusakov (Augustiner-Realschule plus Hillesheim), Michael Jakobczak (Realschule plus St. Martin Kelberg), Nils Otten (Realschule plus am Pulvermaar Gillenfeld), Ben Reuter (Drei-Maare-Realschule plus Daun), Sophia Schoos (Thomas-Morus-Gymnasium Daun), Jannik Voswinkel (Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun) und Jette Walla (Graf-Salentin-Realschule plus Jünkerath).