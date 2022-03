Autorenlesung : Moderatorin erzählt gekonnt Geschichten vom Aufbrechen und Ankommen

Hillesheim Die Reisejournalistin Tamina Kallert hat im Café Sherlock des Hillesheimer Kriminalhauses ihr neues Buch „Und dann kommt das Meer in Sicht“ vorgestellt.

„Das ist das Schönste, was ich seit langem erlebt habe“, sagt eine Zuhörerin über die sehr persönliche Art, wie Tamina Kallert ihr Buch und die Reisegeschichten präsentiert. Die meisten der rund 50 Gäste im Café Sherlock kennen Kallert aus ihrer WDR-Reihe „Wunderschön“. Dort zeigt sie Reiseziele so, dass sofort das Fernweh vor dem Fernseher einsetzt. „Unsere Sendungen waren teilweise auch so eine Art Lebenshilfe“, erklärt Tamina Kallert im Gespräch mit dem TV über die Zeiten des Corona-Lockdowns. „Die Menschen hatten eine Sehnsucht nach Auf­atmen, nach Ab­tauchen, nach Raus­kommen aus dem Ganzen“, hat die Reisejournalistin erfahren.