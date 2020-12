Gesundheit : Das Gemeindepsychiatrische Betreuungszentrum in Daun feiert leise sein 20-jähriges Bestehen

Das Gemeindepsychiatrische Betreuungszentrum in Daun feiert leise sein 20-jähriges Bestehen

Gehört längst zum Dauner Stadtalltag: Das gemeindepsychiatrische Betreuungszentrum in der Borngasse. Foto: Barmherzige Brüder Schönfelderhof

Daun Am 1. Dezember 2000 nimmt das Gemeindepsychiatrische Betreuungszentrum Daun seine Tätigkeit auf. Ein Grund zur Freude, die Jubiläumsfeier fällt jedoch aus.

Viele kennen das Haus in der Borngasse oberhalb der Pizzeria und dennoch gibt es immer wieder erstaunte Gesichter von Menschen, die nichts von der Existenz des GPBZ Daun wissen. GPBZ: Über diesen Begriff stolpern viele, es ist ja auch nicht leicht, das Wort fehlerfrei auszusprechen. GPBZ steht für Gemeindepsychiatrisches Betreuungszentrum.

Mit der Eröffnung des GPBZ Daun im Dezember 2000 werden erstmals gemeindenahe, psychiatrische Angebote im Landkreis Vulkaneifel geschaffen. Zwar gibt es bereits die psychiatrische Station des St.-Elisabeth-Krankenhauses in Gerolstein, jedoch keine weiterführenden ambulanten, teilstationären oder stationären Angebote im Anschluss an die medizinische Behandlung.

Die Klienten „der ersten Stunde“, die im GPBZ ein neues Zuhause gefunden haben, kommen zum größten Teil aus anderen Heimeinrichtungen. Sie lebten bis dahin auf dem Schönfelderhof oder in überregionalen Einrichtungen, die zum Teil mehrere hundert Kilometer vom Heimatort entfernt waren. Regelmäßige Kontakte zu den Angehörigen sind somit sehr schwierig aufrechtzuerhalten, und für einige Klienten bedeutet dies, dass der Kontakt zu den Angehörigen erst wieder neu aufgebaut werden muss.

Die ersten Besucher der Tagesstätte hatten bis dahin keine Angebote für tagesstrukturierende Maßnahmen oder sie besuchten die Tagesstätte im GPBZ Prüm, die ein Jahr zuvor eröffnet hatte. Die Hauptbelastung der Versorgung trugen somit meist die Angehörigen. Von Beginn an werden die Angebote des GPBZ Daun gut angenommen und so entsteht im Laufe der Jahre eine gute Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern.

Gute Kontakte bestehen zum sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes Daun, den niedergelassenen Fachärzten, Hausärzten, zur psychiatrischen Abteilung des St.-Elisabeth-Krankenhauses Gerolstein, der EuWeCo in Pützborn sowie zur Kreisverwaltung als Kostenträger der Maßnahmen, um nur einige zu nennen.

Das Haus in der Borngasse bietet zehn Klienten Wohnraum mit individuell angepasstem Hilfebedarf. Die Tagesstätte mit der Kontakt- und Beratungsstelle bietet 15 Plätze. Neben dem Haus in der Borngasse ist im Laufe der Jahre noch ein Appartementhaus in der Bahnhofstraße mit sieben kleinen Wohnungen dazugekommen.