Show : „Christmas Moments“: Viel Gefühl zum Start der Jubiläumstournee in Daun (Fotos)

Daun/Wittlich/Trier Alle Jahre wieder stimmen „Christmas Moments“ auf Weihnachten ein. Das Ensemble rund um Produzent und Musiker Thomas Schwab gastierte am Freitagabend im Dauner Forum. Mit lauten und leisen, rockigen und besinnlichen Tönen trafen die stimm­gewaltigen Künstler das Publikum mitten ins Herz.

„Noch nicht in Weihnachtsstimmung? – Zehn Tipps, mit denen es sofort klappt!“, titelte im Dezember eine einschlägige Zeitschrift. Neben der Anregung, Kekse zu backen oder Lichterketten aufzuhängen, wurde den Lesern geraten, die richtige Musik hören. Wohl dem, der sich seiner Tickets für „Christmas Moments“ erinnerte, die unter Umständen seit zwei Jahren an der Kühlschranktür hingen. Denn 2020 und 2021 fielen die Liveshows aus. Am Freitag gastierte das legendäre Ensemble nun wieder leibhaftig in Daun. Für viele Fans gehört „Christmas Moments“ jedes Jahr zur Vorweihnachtszeit dazu: 540 Besucher strömten zur 25-Jahre-Jubiläumstournee der Band ins Forum. Manch ein Stammzuschauer hat noch keine Veranstaltung verpasst, die Thomas Schwab Jahr für Jahr auf die Beine stellt.

So begrüßte der Musiker von der Mosel sein Publikum sehr emotional. Er lud alle Gäste dazu ein, an diesem Abend von negativen Ereignissen oder gar Schicksals­schlägen abzuschalten und die Musik zu genießen. Wenn auch die mitreißende Musik den ganzen Abend über im Vordergrund stand, sind „Christmas Moments“ keine bunte Konfettishow. Vielmehr gab es immer wieder ernste, nachdenkliche Töne.

Ein Appetithäppchen der Show gibt es am Mittwoch, 14. Dezember, um 18.30 Uhr auf der Bühne beim Bungert-Weihnachtsmarkt. Der Eintritt zu diesem Special in Wittlich ist frei. Wer das ganze Programm erleben möchte, kann sich noch ein Ticket für die große Weihnachtsshow in Trier in der Arena sichern – am 23. Dezember, 20 Uhr. Tickets und Informationen online unter