Festival : Jubiläumsausgabe steht bevor

Tatort Eifel vor der Jubiläumsausgabe Festivalleiter Heinz-Peter Hoffmann und seine Mitarbeiterin Meike Welling freuen sich auf die zehnte Auflage von Tatort Eifel im September. Als vor mittlerweile 20 Jahren zum ersten Mal Film- und Fernsehleute, Drehbuchautoren und andere Fachleute den Weg in die Vulkaneifel gefunden haben, konnte niemand ahnen, dass sich daraus eine der wichtigsten Begegnungsmöglichkeiten für Krimi-Macher und auch Krimifans ergeben würde. Mittlerweile ist Tatort Eifel zur Brutstätte neuer Serien für das Fernseh-Publikum und sogar für Streamingdienste geworden. Autoren können ihre Ideen einbringen oder sich anregen lassen. Außerdem fördern verschieden Veranstaltungen, wie etwa der Kurzkrimi-Preis oder der Jugendwettbewerb, den Nachwuchs. „Krimis sind ein Spiegelbild unserer Gesellschaft", sagt Heinz-Peter Hoffmann. „Unsere Gesellschaft bietet Themen in Masse und deshalb fasziniert die Umsetzung im Krimi", so schätzt der Festivalleiter die Bedeutung der Krimis in Literatur und Film ein. Vom 13. bis 21. September wird die Vulkaneifel mit Tatort Eifel zur ersten Anlaufstelle für Krimifans und die Filmbranche.