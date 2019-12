Sport : Judokas Vulkaneifel wählen neuen Vorstand

Daun (red) Zur Jahreshauptversammlung kommen die Mitglieder des Judoclubs Vulkaneifel am Sonntag, 19. Januar, 17 Uhr, im Hotel Panorama in Daun zusammen. Wie Pressewart Manuel Comes mitteilt, stehen folgende Punkte auf der Tagesordnung: Berichte des hauptamtlichen Trainers, des Jugendwartes, der Kinderturnabteilung, des Kassenwartes, des Kassenprüfers und des Vorsitzenden.

