Kirmes abgesagt Nach Feiern ist in Glaadt niemandem zumute – jetzt wird aufgeräumt

An der langen Theke und an den Biertischen davor versammeln sich am Abend rund zwei Dutzend Frauen und Männer, denen man die Strapazen des Tages ansieht. Sie haben etliche Stunden lang Keller und Garagen ausgeräumt, Schlamm aus den Höfen, Einfahrten und Straßen des Ortes in Schubkarren geschippt und weggekarrt und angeschwemmtes Geröll beseitigt.