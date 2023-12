Autor Jürgen Lenz Mit einem Kobold auf Entdeckungstour in Hillesheim

Hillesheim/Hürth · Um die Stadtmauer, die Schwedenschanze, das Krimicafé und andere Sehenswürdigkeiten geht es in dem Kinderbuch „Der Kobold von Hillesheim“ von Jürgen Lenz. Bei der Vorstellung in der Alten Schreinerei erklärte der Diplomkaufmann aus Hürth bei Köln, warum ihm die Eifelstadt so am Herzen liegt.

05.12.2023 , 06:14 Uhr

Jürgen Lenz – hier in der „Alten Schreinerei“ mit Kindern, denen er das Buch vorstellte – ist der Autor der Erzählung „Der Kobold von Hillesheim“. Foto: Bettscheider Brigitte

Von Brigitte Bettscheider

Wohin es seit einem halben Jahr auf Einladung der neu gegründeten Kulturinitiative Hillesheim (KIH) jede Menge erwachsener Menschen zieht, die sich für Kunst, Literatur, Musik und Zeitgeschichte interessieren (der Volksfreund berichtete), wimmelt es an diesem Nachmittag von Kindern. Sie haben sich im Kulturhaus Alte Schreinerei um Jürgen Lenz geschart. Anhand von großformatigen Tafeln mit den Buchillustrationen erzählt er ihnen die Geschichte eines Kobolds, der sich in ihrem Städtchen herumtreibt.