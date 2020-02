Hobby : Jugend-Fotowettbewerb der Dauner Fototage gestartet

Daun Die Gewinnerin von 2016 ist nun auf dem besten Weg, Profi-­Fotografin zu werden.

Während der Dauner Fototage erfolgt am 21. März im Forum Daun die Prämierung der Siegerfotos, die von einer Jury ermittelt werden. Jeder Teilnehmer erhält von seinem eingereichten Foto einen Fotoabzug in einem hochwertigen Passepartout.

Vor drei Jahren gehörte die heute 19-jährige Elisa Heinrichs zu den Preisträgern des Wettbewerbs. Ihr Interesse an der Fotografie wurde durch den Wettbewerb nachhaltig gefördert und unterstützte ihren Wunsch, sich nach dem Abitur an einer Fachhochschule für Fotografie zu bewerben. Mit den Bildbesprechungen bei dem Fotowettbewerb bekam sie damals das nötige Vertrauen in ihre eigenen Fotos, sagt sie, und absolviert zurzeit im Fotostudio Nieder ihr Praktikum zur Bewerbung an der Fachhochschule.