Jugend musiziert : „Verdammt gut gespielt“ - Schlagzeug-Trio erhält Preis in Bremen

Die Preisträger von Bremen und ihr Lehrer (von links): Constantin Glombeck, Maximilian Irle, Klaus Behütuns-Steffens und Fabian Kurtz. Foto: TV/Christian Irle

Daun/Wittlich/Manderscheid/Dockweiler Ein Schlagzeugensemble der Musikschule „Spiel mit“ hat beim Bundesentscheid von „Jugend musiziert“ in Bremen gegen die deutsche Schlagzeugelite in ihrer Altersgruppe gespielt und den dritten Preis erhalten. Was den jungen Musikern an dem Instrument gefällt und welche besondere Herausforderung die drei meistern mussten.

„Das ist wie Bundesliga“, meint Klaus Behütuns-Steffens mit Blick auf den Wettbewerb in Bremen, für den er seine Schüler Constantin Glombeck, Maximilian Irle und Fabian Kurtz zunächst einzeln und zuletzt als Ensemble vorbereitet und zu dem er sie dann auch begleitet hatte.

Die Gewinnchancen seien schwer einzuschätzen gewesen, meint Behütuns-Steffens. Immerhin seien die besten zwölf Schlagzeugensembles aus ganz Deutschland angereist und hätten sich der Jury gestellt. „Meine Jungs haben verdammt gut gespielt“, lobt er nun – „und der dritte Preis war absolut verdient“, meint er.

Info Jugend musiziert „Jugend musiziert“ ist das renommierteste Musikförderprojekt Deutschlands. Knapp eine Million Kinder und Jugendliche haben in den 58 Jahren seines Bestehens bei „Jugend musiziert“ mitgemacht. Für viele von ihnen war dies der erste Schritt in eine erfolgreiche Musikkarriere. Bei dem Projekt des in Bonn beheimateten Deutschen Musikrats betreten die Teilnehmer auf Regional-, Landes- und Bundesebene mit einem Instrument oder als Sänger oder Sängerin die Konzertbühne, stellen sich dem Vergleich mit anderen und werden von einer Fachjury bewertet.

Für den Gründer, Geschäftsführer und Schlagzeuglehrer der gemeinnützigen Musikschule „Spiel mit“ mit Standorten in Daun und Wittlich bedeutet die Teilnahme an dem Musikförderprojekt „Jugend musiziert“ (siehe Info) eine sehr wichtige Rückmeldung. Er beobachte in den mehr als 20 Jahren seit der Gründung von „Spiel mit“, dass sich Schüler, die an dem Wettbewerb teilnehmen, sowohl musikalisch als auch persönlich erkennbar weiterentwickelten. „Denn noch mehr als im Unterricht wird bei dem Wettbewerb auf Performance und Ausdruck Wert gelegt“, weiß Behütuns-Steffens.

Coronabedingt habe es in diesem Jahr eine besondere Herausforderung auf Landesebene gegeben, erklärt der 56-Jährige. Denn die Beiträge hätten aufgezeichnet und online eingereicht werden müssen.

Für Constantin Glombeck aus dem Wittlicher Stadtteil Wengerohr war es die erste Teilnahme an „Jugend musiziert“. „Es dann bis zur Bundesebene geschafft und dort den dritten Preis geholt zu haben, das war stark“, meint er.

Der 16-Jährige besucht das Cusanus-Gymnasium in Wittlich, er erhält seit 2014 Schlagzeugunterricht bei Klaus Behütuns-Steffens, ist Mitglied im Musikverein (MV) Wengerohr. Und ist von der Vielzahl der unterschiedlichen Möglichkeiten, die er als Schlagzeuger in einem Orchester hat, begeistert.

Der zwölfjährige Maximilian Irle wohnt in Manderscheid und ist Schüler am Thomas-Morus-Gymnasium in Daun. Er wird seit 2017 an der Musikschule „Spiel mit“ in Schlagzeug unterrichtet und hat Erfahrung mit öffentlichen Auftritten beim Jugend-MV Manderscheid sowie im Rahmen von bisher vier Teilnahmen an „Jugend musiziert“.

Am Schlagzeug schätzt er besonders die Vielfalt an Musikrichtungen und Instrumenten.

Der Dritte im Bunde ist Fabian Kurtz aus Dockweiler, 14 Jahre alt und Schüler am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Daun sowie seit sieben Jahren an der Musikschule „Spiel mit“.

Er ist Mitglied des Jugend-MV Manderscheid und des MV Manderscheid. „Beim Schlagzeug hat man unendlich viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden und immer besser zu werden“, erklärt er zu seiner Motivation, wie seine Mitstreiter beim wöchentlichen Unterricht und nicht zuletzt beim Bundeswettbewerb alles zu geben.